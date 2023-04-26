Джон Кірбі сказав, що війна може закінчитися "негайно", якщо Росія виведе свої війська з України.

США привітали телефонну розмову між українським президентом Володимиром Зеленським та його китайським колегою Сі Цзіньпінем.

"Ми вважаємо, що це добре. Тепер, чи призведе це до якогось значущого руху за мир, плану або пропозиції, я просто не думаю, що ми знаємо це прямо зараз", - заявив журналістам представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

"Ми давно говорили, що хочемо, щоб ця війна закінчилася", - сказав він, додавши, що вона може закінчитися "негайно", якщо Росія виведе свої війська з України.

Відео дня

"Якщо буде мир шляхом переговорів, він повинен (бути), коли президент Зеленський буде до цього готовий... коли він зможе зробити це з позиції сили. Ми, безумовно, будемо вітати будь-які зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, якщо цей світ може бути справедливим, стійким та надійним. І, на наш погляд, він не буде стійким або заслуговує довіри, якщо українці і особисто президент Зеленський не будуть в нього вкладатися і підтримувати його", - сказав Кірбі.

Розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна - деталі

26 квітня Владімі Зеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпінем. Зеленський після розмови з Сі Цзіньпінем заявив про неможливість миру за рахунок територіальних компромісів, а прес-секретар Зеленського назвав "точки перетину" українського і китайського мирних планів.

Міністерство закордонних справ країни-агресора відреагувало на перший з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну розмова китайського лідера Сі Цзіньпіна і українського президента Володимира Зеленського. Марія Захарова накинулася зі звинуваченнями на адресу України і країн-партнерів, які нібито демонструють "можливості по замотуванню мирних ініціатив".