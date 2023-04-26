Захарова звинуватила Україну в неприйнятті мирних ініціатив.

Міністерство закордонних справ країни-агресора відреагувало на першу з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну розмову китайського лідера Сі Цзіньпіна і українського президента Володимира Зеленського.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова високо оцінила дипломатичні зусилля Китаю.

"Відзначаємо готовність китайської сторони докладати зусиль для налагодження переговорного процесу. Бачимо широке співзвуччя наших принципових підходів з положеннями опублікованого МЗС КНР 24 лютого відповідного позиційного документа", – заявила вона в Telegram.

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Разом з тим спікер накинулася зі звинуваченнями на адресу України і країн-партнерів, які нібито демонструють "можливості з замотування мирних ініціатив".

"Вважаємо, що проблема полягає не в нестачі хороших планів. Поки київський режим демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив", - стверджує Захарова.

Мирний план Китаю - що потрібно знати

У лютому Китай представив свій "мирний план" для України, який, зокрема, передбачає припинення надання Києву військової допомоги, але в якому не йдеться про виведення російських військ з України.

У відповідь на представлений "план" президент України Володимир Зеленський заявив, що це просто висловлення думок Пекіна. В Офісі президента водночас заявили, що цей план містить протиріччя і позбавлений логіки.

У березні під час візиту Сі до Москви Путін заявив, що вважає за можливе взяти Китайський "мирний план" за основу мирного врегулювання. Він також заявив, що позиції Росії і Китаю щодо низки міжнародних проблем "збігаються і дуже близькі". Незабаром стало відомо, що Україна запросила Китай брати участь у реалізації власної формули досягнення миру.

США заявили, що не підтримають будь-які спільні заклики Китаю і Росії щодо припинення вогню, оскільки це призведе до збереження Москвою контролю над захопленими територіями України.

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