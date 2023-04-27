Залишається під великим сумнівом здатність Сі Цзіньпіна змусити Росію і Україну прийти до єдиної думки у важливому питанні територіального суверенітету.

Китайський лідер Сі Цзіньпін, нарешті, поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Тепер настає важка частина прагнень Пекіна покласти край розв'язаній Росією війні, пише Bloomberg. Бажання Сі Цзіньпіна зобразити Китай як нейтрального посередника, особливо з огляду на його тісні стосунки з російським лідером Володимиром Путіним, було підірване нещодавньою заявою посла у Франції, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік.

В ході телефонного раговору Сі сказав Зеленському, що переговори - "єдиний реальний вихід з української кризи", а український лідер назвав їхній діалог "продуктивною годинною розмовою". Утім Зеленський підтвердив свою позицію про те, що миру не може бути, якщо Росія не поверне території, які вона захопила під час вторгнення, а також не піде з Криму, який росіяни захопили в 2014 році.

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На черговому брифінгу в четвер у МЗС Китаю так і не повідомили подробиць їхньої розмови. Все буде розкрито "в належний час", заявила журналістам речниця міністерства Мао Нін.

Крім розпливчастих банальностей про мир, які були викладені в опублікованому в лютому "мирному плані" Китаю із 12 пунктів, китайські офіційні особи на брифінгу ухилилися або проігнорували питання про те, коли китайський посланник відвідає Україну, які країни можуть приєднатися до мирного процесу, чому Сі Цзіньпін так довго не дзвонив Зеленському і, головне, чи підтримає Пекін будь-які зусилля Росії щодо збереження захопленої території.

Як зазначає Bloomberg, однією з підказок до роздумів Сі Цзіньпіна було призначення 70-річного Лі Хуея керівником делегацією в Україні. 16 років своєї кар'єри він працював або в Радянському Союзі, або в Росії, а з 2009 по 2019 рік був послом Китаю в Москві.

Протягом цього часу Лі спостерігав за підвищенням рівня двосторонніх відносин до "всеосяжного стратегічного партнерства координації", - фрази, котра вказує на те, що відносини з іншою країною знаходяться на одному з найвищих рівнів. Путін нагородив його Орденом Дружби, який Росія вручає людям, які доклали чимало зусиль для зміцнення зв'язків.

Старший науковий співробітник Інституту політики азійського суспільства Філіп Ле Корр охарактеризував Лі Хуея як "важковаговика в китайській дипломатії", додавши, що цей дзвінок, імовірно, готувався до скандальної заяви посла Китаю у Франції Лу Шайє.

Нещодавній візит Сі Цзіньпіна до Москви та його численні зустрічі з Путіним "мали дуже негативний вплив на репутацію та імідж Китаю, особливо в Європі", - сказав Ле Корре. "Багато в чому це спосіб проявити добру волю до європейців", - додав він.

Проте, неясно, куди все йде далі, пише видання. Сі прагнув створити більш широкий імпульс для будь-якого мирного поштовху, залучаючи високопоставлених гостей в Пекіні, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона і бразильського лідера Луїса Інасіу Лула да Сілву.

Ці зусилля були зірвані після інтерв'ю з Лу Шайє, яке вийшло в ефір 21 квітня, у якому він сказав, що колишні радянські країни не мають суверенного статусу як незалежні країни. Це змусило Макрона, який вже зазнав жорсткої критики за занадто сильне зближення із Сі, засудити його висловлювання.

Лідер Китаю зробив крок до того, щоб виправити ситуацію за допомогою телефонного дзвінка Зеленському, заявивши, що "взаємна повага суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин".

Але те, чи зможе він змусити Росію і Україну прийти до єдиної думки у важливому питанні територіального суверенітету, залишається під великим сумнівом. Хоча Сі нещодавно здобув кілька дипломатичних перемог, включаючи допомогу Ірану та Саудівській Аравії відновити дипломатичні відносини, мало хто робить ставку на те, що він зможе змусити Путіна та Зеленського потиснути руки.

"Китайці вже якийсь час зважують всі за і проти дипломатичного втручання в російсько-українську кризу, але бачать значний ризик відштовхнути Путіна, з одного боку, і притягнення до відповідальності за його непоступливість, з іншого. Більш того, на відміну від саудівців і іранців, ні Москва, ні Київ не готові припинити боротьбу", - сказав Деніел Рассел, колишній помічник держсекретаря у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону в адміністрації Барака Обами.

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зеленський назвав розмову "тривалою і змістовною" і висловив сподівання, що ця розмова та призначення посла України в Китаї дасть "потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин" між країнами. Китайський лідер погодився відправити своїх спецпредставників до України та в інші держави для спілкування "з усіма сторонами" щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".

Коментуючи розмову Зеленського і Сі у МЗС країни-терористки Росії похвалили Китай, заявивши, що високо цінують його дипломатичні зусилля. Разом із тим накинулися зі звинуваченнями на адресу України і країн-партнерів, які нібито демонструють "можливості з замотування мирних ініціатив".

А в США привітали телефонну розмову між українським президентом та його китайським колегою. "Ми вважаємо, що це добре", - сказав представник Білого дому Дждон Кірбі. Разом із тим він нагадав, що війна може закінчитися "негайно", якщо Росія виведе свої війська з України.

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