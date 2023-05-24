Вадим Скібіцький зазначив, що потрібно зруйнувати логістичні ланцюжки окупантів.

Україна буде продовжувати завдавати ударів по російських складах зі зброєю і технікою, в тому числі і в Криму. Бійці ЗСУ та партизани акцентують свою увагу на руйнуванні логістичних ланцюжків окупантів.

"Через Крим везуть зброю і боєприпаси, і не так багато критичної інфраструктури, яку можна було б зруйнувати, щоб запобігти цьому. Їх поповнення і передислокація військ, постачання боєприпасів і техніки на окуповані території – все це йде через Крим. Там є партизани, які цілком здатні завдати удару, і ми там теж. Що важливо, так це знищення об'єктів інфраструктури, які заважають їм використовувати логістичний ланцюжок", - повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Welt, відповідаючи на питання, чи готуються нові удари по тимчасово окупованому Криму.

При цьому він зазначив, що під прицілом України всі поставки для росіян, які йде з Ростова-на-Дону або через український півострів.

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"Вони завжди йдуть за цими двома основними маршрутами, і росіяни точно знають, наскільки важливі регіони навколо Запоріжжя та Херсона. Також в найкоротші терміни реконструюють Маріупольський порт, який стане третьою ключовою точкою для логістики", - зазначив розвідник.

За його словами, порт теж стане ціллю, якщо там буде пальне, зброя і боєприпаси. Водночас він вказав, що Керченський міст залишать росіянам для відступу.

Ситуація в Криму - останні новини

Час від часу на території тимчасово окупованого Криму відбуваються вибухи і задимлення. У зв'язку з цим колаборанти і окупанти почали панікувати і планують втечу з Криму.

У свою чергу в оперативному командуванні "Південь" заявили, що росіянам тимчасово окупованому Криму варто звикати до повітряної тривоги.

24 травня з'явилася інформація, що поблизу берегів Туреччини Морські дрони атакуватимуть розвідувальний корабель РФ проекту 18280 "Іван Хурс". Пізніше так звана "влада" Криму оголосила про закриття Кримського мосту. За версією зрадника Сергія Аксьонова, міст нібито перекрили через військові навчання в цьому районі.

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