Колаборантів чекає кримінальна відповідальність.

Україна після звільнення Криму однозначно видворятиме російських колонізаторів, які після 2014 року незаконно прибули до окупованого півострову та стали там жити.

Про це заявила віце-прем'єр Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Щодо колаборантів є Кримінальний кодекс, стаття 111-1, щодо "колонізаторів" ми зараз напрацьовуємо, якою буде відповідальність, але я уже раджу виїжджати, бо видворення точно буде", - зазначила вона.

Відео дня

Окупація Криму Росією - деталі

2014 року російська армія без опізнавальних знаків за наказом Володимира Путіна захопила український півострів Крим, після чого провела там псевдореферендум по приєднанню до Росії.

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія використала Крим для атаки на Україну з півдня, що дозволило захопити значну частину територій Херсонської та Запорізької областей. Незважаючи на це, Україна планує повернути собі всі захоплені росіянами території.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо "Питання Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву.