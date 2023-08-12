В ЗСУ детально розповіли, за що буде вручатися ця нагорода.

В Україні вводять нову нагороду - нагрудний знак "За збережене життя".

Як йдеться у повідомленні Military Media Center, нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "За збереження життя" нагороджуються військовослужбовці, працівники ЗСУ, які врятували життя людині під час участі у воєнних діях чи ліквідації природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій.

"Нагрудним знаком можуть бути нагороджені також інші особи, якщо їхні дії врятували життя військовослужбовцю чи працівнику ЗСУ", - уточнюється в повідомленні.

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На лицьовому боці зображено "Зірку життя" - символ невідкладної медичної допомоги, яку утворюють санітарні ноші для перенесення поранених. У центрі символ медицини — посох Асклепія, божественного покровителя медицини.

Нагороди в Україні

В УКраїні час від часу запроваджують нові нагороди для українських захисників. Так, 28 липня до Дня медика було введено медаль "Хрест Медичних сил". Міністр оборони Олексій Резніков нагородив військових медиків новою відзнакою - медаллю "Хрест Медичних сил". Цією медаллю нагороджуються військовослужбовці та працівники Медичних сил ЗСУ.

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