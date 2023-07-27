Урочисте привітання відбулося після виїзного засідання Ставки на Дніпропетровщині.

Президент України Володимир Зеленський мило привітав Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, котрі цього місяця святкували день народження. Це відбулося після виїзного засідання Ставки на Дніпропетровщині, розповів глава держави у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)", – повідомив президент.

На відео, опублікованому Зеленським, можна побачити, який сюрприз чекав на військових. Залужний, згідно з указом президента, був нагороджений за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності української держави та зразкове виконання військового обов’язку іменною зброєю.

"Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них", – зазначив Зеленський.

Ювілей Валерія Залужного

8 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, уродженець Звягеля Житомирської області, відзначив своє 50-річчя.

В цей день українські зірки активно вітали його, а деякі артисти навіть похвалилися спільними фото з Залужним.

Оригінальний привітанням відзначилися і пілоти ЗСУ, які лишили йому листа на керованій авіабомбі.

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