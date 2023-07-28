Нагорода вручається за низку заслуг.

Міністр оборони України Олексій Резніков нагородив військових медиків новою відзнакою - медаллю "Хрест Медичних сил".

Як йдеться у повідомленні Military Media Center, медаллю "Хрест Медичних сил" нагороджуються військовослужбовці та працівники Медичних сил ЗСУ.

"Відомча нагорода встановлена наказом Міноборони № 392 від 21 листопада 2022 року", - зазначається у повідомленні.

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Нагорода вручається за:

бездоганну службу (працю);

старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Медичних сил ЗСУ.

День медичного працівника

27 липня в Україні відзначали день медичного працівника. З цим святом фахівців привітав і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він на Дніпропетровщині зустрівся з тими, хто рятують життя українських захисників, – медиками.

Після цього Зеленський поїхав у Миколаїв, де у хірургічному відділенні лікарні поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону. Там він подякував медикам за велику роботу. "Маємо ще більше цінувати медичних працівників і покращувати умови їхньої дуже важливої роботи", - заявив Зеленський.

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