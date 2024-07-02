Крім того, ФСБ тепер може запобігти мобілізації сотень тисяч своїх "неофіційних" агентів.

Федеральна служба безпеки Росії отримала право перевіряти всі документи російських новобранців і відбирати для себе найкращих рекрутів, пише The Times.

Раніше мобілізовані могли потрапити на службу тільки через підрозділи прикордонної служби та зв'язку, контрольовані ФСБ. Новий закон дозволить шпигунам відбирати найкращих призовників для виконання цілої низки завдань, включно з військовою розвідкою в Україні, пише видання.

Згідно з українськими джерелами, російська військова розвідка значно розширила своє відділення спеціальних операцій від початку вторгнення в Україну - чисельність підрозділу зросла з приблизно 500 офіцерів у 2022 році до 2 000.

Відео дня

Як зазначив колишній радник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Данилюк, це забезпечує захист інформаторів ФСБ у Росії. За його словами, отримавши попередній доступ до призовних документів, служба зможе запобігти мобілізації сотень тисяч простих росіян, які співпрацюють зі спецслужбами на неофіційній основі.

"У ФСБ величезна мережа інформаторів, які дуже важливі для підтримання порядку в Росії. Їй потрібно мати можливість утримувати цих людей на тих посадах, які вони обіймають, і не відправляти їх на фронт", сказав він.

За словами Данилюка, це також показник потенційної підготовки до воєнного стану в Росії, під час якої ФСБ потрібні власні військові підрозділи для контролю над ситуацією, щоб не віддавати всю повноту влади збройним силам.

РФ активізує шпигунську мережу в Європі

Видання The Economist випустило статтю, в якій розповідалося про те, що завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені. Така зміна призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

За даними WSJ. останнім часом Відень став центром російського шпигунства в Європі - за останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них до половини можуть працювати як шпигуни.

Вас також можуть зацікавити новини: