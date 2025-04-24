Зараз представники українських спецслужб перевіряють усі деталі.

Удар по Києву в ніч проти 24 квітня, який забрав життя щонайменше 12 осіб, російські окупаційні війська попередньо здійснили за допомогою балістичної ракети, виробленої в КНДР.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз представники українських спецслужб перевіряють усі деталі.

"Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", – наголосив глава держави.

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За словами Зеленського, жодна країна світу не має бути сам на сам перед обличчям таких загроз. Він зауважив, що лише сьогодні для ударів по Україні РФ застосувала понад 200 засобів ураження.

"Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита", – акцентував президент.

Атака РФ по Україні

В ніч проти 24 квітня 2025 року російські окупаційні війська завдали масованого удару по Україні. Ворог застосував ракети Х-101, "Калібри", балістику та дрони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом було виявлено 215 повітряних сил противника. Зазначалося, що станом на 10:00 було підтверджено збиття 112 повітряних цілей.

У Києві внаслідок російської атаки сильно постраждав Святошинський район. Там було зруйновано житлові будинки. Також було пошкоджено станцію метро "Лук’янівська" і Центральний палац одружень.

Крім того, під ударом перебував Харків. За словами мера Ігоря Терехова, місто було атаковано 24 рази. 14 разів – ворожими БПЛА, 10 раз ракетами.

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