Також уламки ракети знайдено на кладовищі.

Внаслідок ракетних та дронових ударів сьогодні по Києву ошкоджено станцію метро "Лук’янівська" і Центральний палац одружень.

Як повідомили в Київській міській державній адміністраії, цієї ночі вже вп’яте зазнала пошкоджень станція "Лук’янівська", зокрема пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, посічено назву станції.

"Фахівці метрополітену активно працюють над усуненням наслідків. Деякі ділянки вестибюлю тимчасово огороджені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажирські перевезення відбуваються безпечно, станція працює у звичному режимі.

Також зазначається, що сьогодні, 24 квітня, на станціях КП "Київський метрополітен" під час масованого комбінованого обстрілу столиці укривалося більше 16 000 людей, із яких 1 660 – діти.

Також в Міністерстві юстиції України повідомили, що Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня.

"Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї.Незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів", - сказано в повідомленні.

"Главком" повідомив, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 24 квітня один з уламків ворожої ракети впав на територію Жулянського кладовища. Падіння уламків сталося у поминальні дні після Великодня, коли багато киян відвідують місця поховань своїх рідних для впорядкування могил.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив в Telegram, що триває пошуково- рятувальна операція, розбирають завали в двох будинках у Святошинському районі.

"Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 людей звернулися за допомогою до медиків. 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень", - зазначає він.

Кличко повідомив, що загалом пошкоджено 12 будівель внаслідок нічної атаки.У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих.

Удар по Україні 24 квітня 2025 року

Сьогодні російські окупанти вдарили ракетами та дронами по території України. Під ударом були Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

В Повітряних силах поввідомили, що у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Зазначалося, що основний напрямок удару - столиця України місто Київ

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника.

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