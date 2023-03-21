Жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю росіянам, поки не бачили.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс має інформацію про те, що Пекін розглядає російський запит на постачання зброї, пише The Guardian

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку Росії, і це питання, яке розглядається в Пекіні китайською владою", — сказав Столтенберг журналістам в Брюсселі, не уточнюючи подробиць.

Він також наголосив, що Китай не має надавати смертоносну допомогу Росії, оскільки "це означатиме підтримку незаконної війни".

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Військова допомога Китаю Росії - що варто знати

Впродовж попередніх тижнів з’являлися численні провідомлення про передачу Китаєм Росії нелетальної допомоги.

Останнім часом з’являються і свідчення того, що росіяни отримують від Пекіна зброю. Politico стверджувало, що в другій половині 2022 року компанії з Китаю відправили росіянам 1000 штурмових гвинтівок, запчастини для безпілотників тощо.

Чиновники США стверджували, що Вашингтон має інформацію про те, що КНР розглядає можливість передати зброю та боєприпасів країні-агресорці.

Впродовж більш як року повномасштабної війни Пекін уникав звинувачень на адресу Росії через ведення загарбницької війни проти України. Водночас Китай критикував США та країни Заходу через надання Україні військової допомоги, неодноразово заперечуючи будь-які наміри допомагати зброєю Росії.

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