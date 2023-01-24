Деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передання обладнання та намагається це зупинити.

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння КНР через те, що китайські компанії продають Росії нелетальне обладнання для використання на війні в Україні. Американська влада має докази подібних поставок.

Адміністрація Байдена намагалася з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.

Зазначається, що китайські компанії продають Росії бронежилети та каски. За словами співрозмовників, це не відповідає більш серйозній військовій допомозі, яку запросила Росія. Водночас, як стверджує ще один посадовець, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передання обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.

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Війна в Україні: позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу. Зокрема Пекін не приєднався до санкцій проти Росії.

Нещодавно новий посол КНР у Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини КНР з Європою.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід впевнений, що Китай не планує підтримувати Росію у війні в Україні. За його словами, Пекін побачив, що захід не такий слабкий, як йому здавалося.

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