У доповіді висвітлювалися події в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та березні 2022 року.

ООН вважає Росію відповідальною за переважну більшість потенційних військових злочинів у перші тижні війни в Україні, включаючи напади на мирних жителів.

Про це пише Reuters.

У звіті про події в чотирьох північних областях незалежна міжнародна комісія виявила, що російські війська безладно обстрілювали райони, які намагалися захопити, і нападали на мирних жителів, які намагалися втекти.

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Також повідомляється про два порушення, скоєні Україною, коли люди були застрелені, поранені або піддані тортурам.

"Російські збройні сили несуть відповідальність за переважну більшість виявлених порушень, включаючи військові злочини. Українські сили також в деяких випадках здійснювали порушення міжнародного гуманітарного права, в тому числі два інциденти, які кваліфікуються як військові злочини", - йдеться в доповіді Ради ООН з прав людини.

Відзначається, що в доповіді висвітлювалися події в Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях в кінці лютого і березні 2022 року.

Військові злочини РФ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Росія звинуватила українську армію в обстрілі колонії в Оленівці. Окупанти заявили про загибель понад 50 українських захисників, виведених з "Азовсталі".

В Україні заявили, що це був російський теракт для приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України та зриву поставок зброї від партнерів.

У липні в соцмережах з'явилося відео, на якому зображено звіряче вбивство і кастрація українського військовополоненого.

У середині вересня поблизу деокупованого Ізюму Харківської області виявили масове поховання.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що там були виявлені тіла мирних жителів і військовослужбовців.

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