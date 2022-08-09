Микита Надточний зазначив, що жоден працівник колонії не постраждав.

Російські окупанти могли використовувати для вбивства українських військових в Оленівці реактивні піхотні вогнемети РПО"Джміль". Через них людина згорає за секунди, тому що вони швидко випалюють повітря.

Про це розповів, що в. о. командира "Азова" майор Микита Надточій в інтерв'ю "Українській правді".

"Я більше схиляюся до того, що просто ... був використаний "Джміль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди. Я взагалі не розглядаю якісь інші моменти, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав'язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, швидше за все, спрацювали джмелями. Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жоден працівник колонії. Такого теж не може бути", - розповів Надточний.

При цьому він зазначив, що 28 липня ввечері в 11:30 хлопці звідти і повідомили, що по них "працюють". Він передзвонив "в певні органи", але там повідомили, що ніхто не працював – жодна з артбригад не отримувала дані координат для відпрацювання.

"Тобто швидше за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім вже бачили через вікна, щось десь горить загравою. Ви бачили відео - там поруч стоять будівлі, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряда або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так Поруч знаходяться", – підсумував представник "Азова"

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області прогримів вибух. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву поставок зброї.

2 серпня повідомлялося, що Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списками загиблих і поранених в результаті теракту на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в Інтернеті спискам немає.

Також, уповноважений ВР з прав людини повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення "розслідування" але скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування" не відомо.

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