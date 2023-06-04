На фоні зневіри до влади і страх серед населення Росії дедалі більше популярності завойовує ПВК "Ваґнер".

Російське військово-політичне керівництво втрачає довіру населення країни, водночас армія найманих вбивць - так звана ПВК "Вагнер" - завойовує дедалі більше популярності у мешканців РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР). "Події в бєлгородській та інших прикордонних областях московщини засвідчили повну нездатність міністерства оборони РФ ефективно діяти проти озброєних російських повстанських груп. Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка України констатує, що внутрішня ситуація у Росії з кожним днем загострюється.

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Ситуація в Бєлгородській області РФ

Воїни легіону "Свобода Росії" і бійці "Російського добровольчого корпусу" на території Бєлгородської області РФ з кінця травня проводять активні рейди проти путінського режиму.

Вчора, 3 червня, в ефірі телемарафону начальник штабу "російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр "Фортуна" заявив, що російська армія вже не контролює Шебекіно у Бєлгородській області РФ.

За його словами, люди масово виїжджають, по місту орудують мародери і відбувається хаос. За інформацією представника РДК, загалом населені пункти, які знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються і за допомогою авіації, і з допомогою артилерії, бронетехніки армії ЗС РФ.

Бійці РДК спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території РФ. Зокрема, 21 травня вони здійснили рейд в Грайворонський район Білгородської області.

1 червня РДК оголосив про продовження операції в Бєлгородській області РФ, тепер уже в районі Шебекіно і його передмістя.

І як відомо, сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" яка належит Євгену Пригожину, терористичною організацією. Схоже рішення ухвалили в Сполучених Штатах Америки -там ПВК "Вагнер" визнали транснаціональною злочинною організацією.

Парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією та закликав ЄС прийняти аналогічне рішення.

"Члени групи "Вагнер" де б вони не працювали, поширюють нестабільність і насильство. Вони вбивають і катують. Вони нищать і грабують. Вони залякують і маніпулюють майже безкарно", – заявив голова групи дружби "Франція-Україна" Національних зборів Франції Бенджамін Хаддад.

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