Радник керівника Офісу президента навів декілька фейків, які свого часу розповсюджували в Росії.

Міністерство оборони РФ не контролю жодних процесів як на території в Україні, так і на території власної країни, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Нагадаємо, що сьогодні про слабкість відомства також згадав Пригожин.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи повідомлення Міноборони РФ про завершення контртерористичної операції на території Бєлгородської області, де "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" здійснили прорив у рамках операції зі створення демілітаризованої зони на кордоні РФ.

"Міністерство оборони РФ може закінчити контртерористичну операцію тільки на рівні особистої дачі Шойгу. Вони не контролюють жодних процесів. Вони вже в нас "знищили" військово-повітряні сили, ВМС 24-25 лютого 2022 р. Тоді ж вони "знищили" всю армію практично і тоді ж авансом "Хаймарси", "Петріоти" і таке інше. Тому слухати Міністерство оборони РФ можна тільки в рамках "Камеді-Клаб" і не більше того. І це не буде погано. Це говорить про їх рівень і про їх компетенції… Міноборони Росії – це не про війну, а про камеді", - сказав Подоляк.

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Як відомо, "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" мають на меті звільнити Росію від путінського диктату та припинити злочинну війну проти України.

Наразі вони здійснили кілька рейдів у рамках операції зі створення демілітаризованої зони на кордоні РФ, що зменшить можливості росіян обстрілювати Україну.

Бійці "Російський добровольчий корпус" спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території РФ. Зокрема, 21 травня вони здійснили рейд в Гайворонський район Бєлгородської області.

1 червня РДК оголосив про продовження операції в Бєлгородській області РФ, тепер уже в районі Шебекіно і його передмістя.

Керівництво РФ запровадило в цьому регіоні режим контртерористичної операції та евакуювало ядерні боєприпаси.

Сьогодні, 3 червня, начальник штабу "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Олександр "Фортуна" заявив, що російська армія не контролює Шебекіно.

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