Значно зменшилися атаки живою силою окупантів, але збільшилася атака артилерією і авіацією.

У районі Бахмута російські окупанти замінили підрозділи ПВК "Вагнер" на регулярні російські війська. Таке рішення вплинуло на інтенсивність та стратегію боїв.

"Зараз значно зменшилися атаки живою силою окупантів, але збільшилася атака артилерією і авіацією. Але вже немає масових "зомбових" атак вдень і вночі без перерви", - повідомив військовослужбовець та снайпер ЗСУ Роман Трохимець в ефірі національного телемарафону

За його словами, регулярні війська РФ не такі мотивовані і у них більше страху присутньо, хоча за ними не стоять загороджувальні загони.

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Вихід "вагнерівців" з Бахмута - що відомо

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня усі підрозділи ПВК вийдуть в тил на відпочинок, а потім буде "нове завдання".

При цьому він уточнив, що перед тим, як найманці пішли, військові Міноборони Росії залишило їм "сюрприз" у вигляді десятка замінованих шляхів уздовж доріг зарядами так званих "Змій Гориничів" та протитанкових мін. За його словами, Міноборони РФ планували таким чином публічно "відшмагати" його загони, підірвавши "вагнерівців", що просуваються вперед.

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