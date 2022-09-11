Пошкоджено щонайменше 22 будинки, є вбиті і поранені.

Вночі російські окупанти обстріляли місто Покровськ Донецької області крилатими ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що ворог поцілив у приватний сектор. Є вбиті та поранені мирні жителі.

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На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники ДСНС. Поліцейські ідентифікують загиблих. Постраждалим надано медичну допомогу.

Триває збір доказів російського воєнного злочину. Матеріали будуть спрямовані до СБУ. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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