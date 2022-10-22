На думку Сергія Грабського, ЗСУ необхідно здійснити прорив в районі Сватового.

Російські окупанти намагаються контратакувати під Кремінною. Для подальшого просування ЗСУ на Луганщині та звільнення північної частини регіону необхідно прориватися в районі Сватового і виходити на оперативний простір.

Такими думками в ефірі Радіо НВ поділився військовий експерт Сергій Грабський.

"Противник проводить зараз контратаки в районі Кремінної, намагаючись відкинути наші підрозділи. Бої там тривають, тому що і ми, і противник, усвідомлюємо виняткову важливість цього напрямку для подальших дій. Якщо ми прорвемося в районі Сватового, вийдемо на оперативний простір, нам відкривається дорога до звільнення всієї північної Луганщини", — повідомив Грабський.

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Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили сім населених пунктів в регіоні. Першим було село Греківка.

Після цього ЗСУ продовжили рухатися вперед, а російські окупанти почали споруджувати багатошарову лінію оборони. Вони мінували всю першу ділянку лінії фронту.

Вчора, 21 жовтня, голова Луганської ОВА повідомив, що "найгарячіша" точка в області — це Сватове. Територію навколо міста рашисти обстрілюють з РСЗВ.

Голова ОВА також розповів про поліпшення ситуації з артилерійськими обстрілами. Чотири місяці тому у ворога була тотальна перевага, але зараз ситуація набагато краща завдяки знищенню складів з боєприпасами і ударам по логістичних ланцюжках окупантів.

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