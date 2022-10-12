Також за його словами, частина окупантів ховаються у приватних будинках для того, щоб або пересидіти, або потім здатися у полон і їхати додому у РФ.

На Луганщині українські військові продовжують просуватися вперед, окупанти намагаються швидко будувати багатошарову систему оборони.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Наші війська просуваються вперед, а російські війська намагаються дуже стрімко вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних містах споруди і всю першу ділянку лінії фронту активно мінують. Це стосується не тільки доріг, але і адмінбудівель", - сказав він. Відео дня

Гайдай додав, що певна кількість мобілізованих росіян, які приїжджають на Луганщину, мають деякий досвід боїв або проходили службу. Таку категорію кидають на першу лінію.

Також за його словами, частина окупантів ховаються у приватних будинках для того, щоб або пересидіти або потім здатися у полон і їхати додому в РФ.

Наступ ЗСУ: ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ 7 населених пунктів.

Зокрема, за словами Гайдая, це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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