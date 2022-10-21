Навколишню територію окупанти розстрілюють реактивною артилерією.

На Луганщині найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу Сватового.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Найгарячішою ділянкою залишається територія поблизу Сватового. Навколишню територію окупанти розстрілюють реактивною артилерією... Найбільше російської техніки зосереджено біля Сватового та Троїцького", - зазначив він.

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За словами Гайдая, у невеликих селах поблизу Сватового і Кремінної росіяни виселили всіх жителів і розмістили там своїх військових.

Крім того, у Сєвєродонецьку та Рубіжному в пусті домівки також заселяють окупантів та колаборантів. Голова ОВА уточнив, що у пошуку пустих квартир загарбникам часто допомагають самі ж місцеві жителі.

"Люди можуть повернутися і побачити, що квартира вже кимось зайнята", - додав він.

Водночас, за даними Гайдая, населенню окупанти розповідають, що запровадження воєнного стану на території так званої "ЛНР" є частиною процесу інтеграції до складу РФ і жодних нововведень для цивільного населення не буде.

"Окрім контролю за телефонними переговорами, повідомленнями в Інтернеті, перевірок поштових відправлень затримання на вулиці до 30 діб, офіційного обмеження виїзду, обшуку транспортних засобів, заборони страйків, обмеження вибору місця проживання, примусового відселення. Як-то кажуть: "Оснований для паники нет"", - пояснив ситуацію голова ОВА.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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