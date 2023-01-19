Бійці задіяли стрілкову зброю, а також міномети.

Під час проведення спеціальної розвідки в районі Кремінної Луганської області воїни Сил спеціальних операцій натрапили на скупчення сил противника. Розпочався запеклий бій.

Як повідомили у прес-службі ССО, воїни одразу прийняли рішення вступити в бій, хоч сили противника переважали.

"Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів", - зазначили в ССО.

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На кадрах видно, що окупанти причаїлися у лісовій місцевості. Вони були поблизу українських воїнів. Розпочався стрілковий бій, бійці задіяли міномети. Втрати росіян не уточнюються.

Бої за Кремінну

Влітку 2022 року пішли у контрнаступ в Луганській області. Зокрема, захисники Україні в Луганській області звільнили більше десятка населених пунктів. В ОВА наголосили, що українським військовим вдається потроху просуватися вперед в напрямку міста Кремінна.

У Кремлі побоюються, що українські бійці звільнять Кремінну, щоб запобігти такому розвитку подій командування РФ перекинуло в Луганську область кілька підрозділів десантників і танки, але на ситуацію це не вплинуло.

В Інституті вивчення війни вказали, що бійці ЗСУ все ближче підходять до Кремінної, а російські окупанти не в силах тримати удар.

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