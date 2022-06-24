Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя, є поранені серед цивільних.
Як повідомила Запорізька обласна прокуратура, розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, в ніч на 24 червня військовослужбовці країни-агресора з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл цивільної інфраструктури селища Балабине.
"Серед мирного населення є поранені. За попередніми даними, пошкоджено близько 20 будинків місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в Запорізькій області:
12 червня голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади Сергій Ярмак заявив, що в місті, де зруйновані понад 500 житлових будинків все ще залишаються близько 4 тис.цивільних мирних жителів, до війни було 20 тис. осіб.
19 червня російські агресори обстріляли з важкої артилерії багатоповерховий будинок і десяток будинків жителів Гуляйполя на Запоріжжі.
Станом на 20 червня РФ обстрілювала захоплені території під чужим прапором і стягувала резерви на Запоріжжя.
21 червня в Запорізькій області Збройні Сили України отримали військову допомогу від західних партнерів, завдяки чому суттєво покращили свої позиції на фронті.
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