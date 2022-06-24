Пошкоджено близько 20 будинків місцевих жителів.

Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя, є поранені серед цивільних.

Як повідомила Запорізька обласна прокуратура, розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 24 червня військовослужбовці країни-агресора з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл цивільної інфраструктури селища Балабине.

"Серед мирного населення є поранені. За попередніми даними, пошкоджено близько 20 будинків місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Запорізькій області:

12 червня голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади Сергій Ярмак заявив, що в місті, де зруйновані понад 500 житлових будинків все ще залишаються близько 4 тис.цивільних мирних жителів, до війни було 20 тис. осіб.

19 червня російські агресори обстріляли з важкої артилерії багатоповерховий будинок і десяток будинків жителів Гуляйполя на Запоріжжі.

Станом на 20 червня РФ обстрілювала захоплені території під чужим прапором і стягувала резерви на Запоріжжя.

21 червня в Запорізькій області Збройні Сили України отримали військову допомогу від західних партнерів, завдяки чому суттєво покращили свої позиції на фронті.

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