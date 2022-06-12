До початку російського військового вторгнення, у місті проживало 20 тисяч осіб.

У місті Гуляйполе, де зруйновано понад 500 житлових будинків, все ще залишаються близько 4 тис. цивільних мирних мешканців, до війни це було 20 тис. осіб.

Про це повідомив голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади Сергій Ярмак в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами лінія фронту проходить дуже близько, тривають постійні обстріли території громади, тому масштаби руйнувань дуже великі.

"Майже вся інфраструктура знищена. Це руйнування різного роду, починаючи від осколочних та закінчуючи повністю зруйнованими будівлями. З 8 шкіл, які були в громаді, 6 закладів зруйновано. Були "прильоти" по лікарнях та ЦНАП, по нашому культурно-спортивному комплексу. Майже всі об’єкти інфраструктури мають свої руйнування. В самому місті Гуляйполе зруйновано понад 500 житлових будинків, також велика кількість руйнувань по селах громади",- повідомив Ярмак.

Він акцентував на складній ситуації з електро-, газо- та водопостачанням на території громади.

"Вже понад три місяці у нас немає централізованого водопостачання в місті, на території громади. З минулого тижня немає газопостачання, тому люди почали готувати їжу на багатті. Але, ми максимально приймаємо всі необхідні міри. Було забезпечено постійний підвіз води для населення. Електропостачання немає, але мобільний зв’язок є. Завдяки Запорізькій адміністрації ми отримаємо паливо, тому працюють генератори (компактні електростанції - УНІАН). Намагаємося по максимуму забезпечити населенню комфортні умови, які можливі під час війни",- зазначив Ярмак.

Голова Гуляйпільської об’єднаної територіальної громади поінформував про стан справ з евакуацією населення.

"Всі бажаючі мають змогу евакуюватися. Кожен день, окрім вихідних, ми проводимо евакуацію населення нашими шкільними автобусами, а із Запоріжжя привозимо гуманітарну допомогу та передаємо жителям, які залишилися. Кожен день виїздить від 20 до 30 мешканців територіальної громади. У місті Гуляйполе залишаються близько 4 тис. мирних мешканців, до війни це було близько 20 тис. Вже три місяці поспіль окупанти намагаються захопити місто, але завдяки українським збройним силам, місто та вся громада стоїть та буде стояти, як скала"- акцентував Ярмак.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня згідно з даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю.

30 травня УНІАН повідомляв про те, що російські окупанти обстрілюють з важкої артилерії домівки жителів Гуляйполя на Запоріжжі.

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