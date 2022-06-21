За його словами, західні гармати, які стріляють, як снайперські гвинтівки, "прийшли своєчасно та досить доцільно".

В Запорізькій області Збройні сили України вже отримали військову допомогу від західних партнерів, завдяки чому суттєво покращили свої позиції на фронті.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.

"Допомога західних партнерів надійшла як декілька тижнів і досить суттєво покращила позиції наших військ", – сказав він.

Старух зазначив, що наразі одна з основних форм протистояння українських військ з російськими - це артилерійські дуелі. За його словами, західні гармати, які стріляють, як снайперські гвинтівки, "прийшли своєчасно та досить доцільно".

"Ворог уже не почувається так вільно, як раніше, завдаючи великі артилерійські враження по Оріховому та Комишувасі", – зазначив глава Запорізької ОВА.

Старух розказав, що українські воїни вже опанували західну зброю, яка допомогла стабілізувати ситуацію. За його словами, українські сили на Запоріжжі продовжують укріплювати оборону. Зокрема, будуть укріплення внутрішньої лінії оборони. Йдеться про сотні взводних та батальйонних опорних пунктів.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються відновити наступ і утримати рубежі, щоб, ймовірно, повністю захопити Запорізьку область. А у разі повного захоплення Херсонської області окупанти спробують взяти Миколаїв, щоб створити умови для наступу на Одесу.

Як писав УНІАН, міський голова Іван Федоров заявив, що на Запорізькому напрямку лінія фронту просунулася на 10 кілометрів.

"Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація - в напрямку Мелітополя. Вже більш ніж на 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.

Як заявив напередодні командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов, на Запорізькому напрямку ЗСУ переходить до контрнаступу.

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