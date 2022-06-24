Такий раптовий пропуск автівок одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами.

Окупанти частково почали пропускати приватні авто з Маріуполя в бік Запоріжжя через Бердянськ.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо пом’якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали", - зазначив він.

За словами Андрющенка, такий раптовий пропуск автівок на підконтрольну Україні територію одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами.

"Однак, не нехтуйте можливістю. Евакуюйтесь поки є віконце", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, що до тимчасово окупованого Маріуполя рашисти направили лікарів з відсталих регіонів РФ. Маріупольці по чотири години стоять на спеці у черзі за хлібом. Також у місті почали грабувати пенсіонерів.

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