Водночас ворог готує наступ на Слов'янськ, але зупинив просування у Сєвєродонецьку через брак ресурсів.

Російські окупанти стягують резерви на Запоріжжя через успішний контрнаступ Збройних сил України. Водночас загарбникам бракує ресурсів для просування у Сєвєродонецьку.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Стягненої російської артилерії в поєднанні з імовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька. Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману", - йдеться у звіті.

За даними аналітиків, окупанти зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.

Росіяни перекидують підкріплення на Запорізький напрямок через успішні контратаки ЗСУ.

"Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію і створити ворожість у місцевих жителів до ЗСУ", - зазначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, Інститут вивчення війни та Міноборони Великої Британії вважають, що Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

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