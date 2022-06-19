Інформації щодо травмованих не надходило.

Минулої доби російські агресори обстріляли з важкої артилерії багатоповерховий будинок і десяток домівок жителів Гуляйполя на Запоріжжі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"В результаті, в них зруйновані дахи, пошкоджені двері та вікна в будівлях. На території домоволодінь від розриву ракет залишилися посіченими парканні огорожі, також пошкоджені гаражні приміщення та господарчі будівлі. Інформації щодо травмованих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що, окрім приватних будинків, російські агресори поцілили по чотирьох магазинах і місцевому поштовому відділенні. Під час обстрілу рашисти пошкодили фасади торгівельних точок, також значних деформацій зазнали двері та вікна у продовольчих приміщеннях.

За фактом воєнного злочину поліцейські передали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

Як повідомляв УНІАН, 12 чеврня голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади Сергій Ярмак заявив, що у місті Гуляйполь, де зруйновано понад 500 житлових будинків, все ще залишаються близько 4 тис. цивільних мирних мешканців, до війни було 20 тис. осіб.

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