Українські війська продовжують відбивати російські атаки та наступи.

Російські загарбники продовжують більшість своїх сил зосереджувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту тривають важкі бої.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки", - розповіли у Генштабі.

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На Лиманському напрямку протягом доби росіяни безуспішно наступали в районі Новоселівського Луганської області, а на Шахтарському - в районі Новомихайлівки.

Крім того, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти за добу обстріляли десятки населених пунктів України по всій лінії фронту.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська.

На Бахмутському напрямку ЗСУ змогли просунутися вперед та наразі закріплюються на зайнятих рубежах.

На Таврійському напрямку українські захисники ліквідували за добу понад дві роти росіян та знищили десятки одиниць військової техніки.

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