Сили оборони сьогодні наступали на південному фланзі довкола Бахмута.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України сьогодні змогли просунутися вперед та наразі закріплюються на зайнятих рубежах.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, на сході ЗСУ стримували сьогодні наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах", - заявила вона.

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На півдні, за словами Маляр, Сили оборони України продовжували сьогодні наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій. За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась", - наголосила заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, у вечірньому зведенні Генеральний штаб повідомив, що ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цих ділянках тривають важкі бої. Упродовж доби там відбулось 22 бойових зіткнення.

Тим часом, командувач ОСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку українські військові ліквідували за добу понад дві роти росіян та 22 одиниці ворожої техніки й озброєння, потужно вдаривши по силам ворога. Крім того, було знищено три склади боєприпасів росіян.

Також відомо, що Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська. Ініціатива на полі бою у руках наших захисників, вони вибивають ворога з позицій і просуваються вперед.

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