Під час російської окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу.

При огляді приміщення колишньої окупаційної "адміністрації" Вовчанська Харківської області правоохоронці знайшли списки колаборантів, зарплатні відомості та документи про вимагання "добровільних внесків".

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України в соцмережі.

Під час російської окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі "господарські справи", про що свідчать вилучені речі та документація.

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Зокрема під час огляду приміщення слідчі та криміналісти Нацполіції виявили списки колаборантів, які перейшли на бік ворога і погодилися співпрацювати з окупантами. Окрім того, серед документів, які там знаходилися, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях.

Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи.

Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам $20, а за збір урожаю – ще $30.

Вказано, що всю цю інформацію та виявлені документи детально проаналізують слідчі, які займаються розслідуванням воєнних злочинів на деокупованій території Харківщини.

Окупація Вовчанська

У Вовчанську та Куп’янську на Харківщині затримали колаборантів, які допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста. Це два колишніх правоохоронців, які після нападу РФ на Україну почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції.

В Україні поліцейські відкрили 1 тис. 358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з російськими окупантами.

16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російська армія перебувала там понад п’ять місяців та залишила по собі спустошені села.

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