Наразі на цих територіях працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС.

В Україні замінувати близько 30% всієї території держави.

Як зазначив глава ДСНС Сергій Крук в ефірі телемарафону, ця площа порівнянна з двома територіями Австрії.

"Площа та обсяги замінування території України зросли в 10 разів порівняно з довоєнним періодом", - сказав він.

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За його словами, в Херсонській і Миколаївській області активно йде очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Так, розмінуванню підлягає понад 8 тисяч км кв.з них близько 7 тисяч км кв. - це територія Херсонської області і до 1,5 тисяч км кв - Миколаївська.

Наразі на цих територіях працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Там також працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автошляхи, взаємодіють з енергетиками, розбирають та обстежують об'єкти.

"Сподіваюся, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлена електроенергія і запрацюють системи життєзабезпечення. Кілька місяців знадобляться працюючим там структурам для відновлення повноцінного життя на території Херсонської області", - додав Крук.

Розмінування територій деокупованих

Російські війська продовжують мінувати територію України, як окуповану, так і ту, з якої відходять. Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого і масштабного розмінування територій.

Наприкінці жовтня Україна отримала унікальну британську машину для розмінування "Amtrak 400". Зараз вона працює на Харківщині.

Крім того, Канада має намір посилити допомогу з розмінування звільнених територій.

Раніше стало відомо, що рашисти під час втечі з Херсон залишили багато неприємних "подарунків" для ЗСУ і правоохоронців. Один з них - замінована будівля Головного управління поліції Херсонської області. Будівлю довелося підірвати, оскільки іншого варіанту не залишалося.

Крім того, під час відступу окупанти зруйнували комунікації в місті. Люди залишилися без доступу до електрики і води.

За словами президента Зеленського, на Херсонщині ворог замінував усі важливі об'єкти.

Раніше в МВС заявляли, що на розмінування деокупованих територій України може знадобитися близько 10 років.

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