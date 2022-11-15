Нині у 300-тисячному Херсоні залишилося менше третини мешканців.

Секретар ради нацбезпеки закликав херсонців, які виїхали з міста, не поспішати повертатися додому. Окрім того, що територія сильно замінована, є високі ризики того, що російські окупанти почнуть гатити з лівого берега Дніпра.

Як йдеться в сюжеті ТСН, покидаючи місто, росіяни пошкодили всі комунальні системи. Тому Херсон нині без світла, водопостачання та сталого зв'язку.

Окупанти, тікаючи з міста, частину інфраструктури зруйнували, а іншу - замінували. Й поки оператери відновлюють пошкоджені кабелі, а рятувальники розміновують станції мобільного зв'язку, зв'язок забезпечується терміналами Starlink.

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У Херсоні після російської окупації немає світла, та, незважаючи на це, деякі магазини працюють. Окрім електроенергії, у місті немає й водопостачання - херсонці черпають воду з Дніпра. "Газу немає, води, тепла", - зізнається місцева жителька.

Окупанти зруйнували усі чотири лінії, які подавали живлення на Херсонщину. В обласному центрі зруйновані й ЛЕПи, і трансформатори. Енергетики працюють ледь не цілодобово.

Нині у 300-тисячному Херсоні залишилося менше третини мешканців, вони запевняють, що усі незручності переживуть, аби бути вільними.

Звільнення Херсона: що відомо

9 листопада в Міноборони РФ заявили, що російські військові залишають Херсон і правобережжя області. Окупанти перед втечею підірвали низку мостів на цьому напрямку.

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона, ввечері того ж дня про деокупації міста повідомив президент України Володимир Зеленський.

14 листопада очільник нашої держави відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. У місті було офіційно піднято український прапор.

В ОК "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.

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