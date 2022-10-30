Рим збирається передати шість своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000

Італія готується передати Україні кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, та чималу кількість старіших гаубиць M109.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica з посиланням на власні джерела.

Італійська сторона планує передати дві зі своїх 18 установок M270 - попередника HIMARS на гусеничному ходу, з 12 ракетами. Також Рим збирається передати шість своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, приєднуючись до Нідерландів та Німеччини. Видання зазначило, що рішення про передачу озброєння приймалося ще при уряді Маріо Драгі.

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Також в одному з останніх рішень уряду Драгі йшлося про самохідні гаубиці M109. У роки "холодної війни" Італія виготовила сотні таких гаубиць, дещо оновивши американську модель, а з 2000-х років почала знімати їх з озброєння. Видання зазначило, що може йтися про передачу "від 20 до 30 одиниць, хоча точна цифра залишається цілковитою таємницею". Перед відправкою в Україну зброя пройде техогляд.

Крім того, італійська сторона може передати гусеничні бронетранспортери M113 зі складів армії.

Видання La Repubblica нагадало, що Італія вже надавала Україні інші 155-мм гаубиці Fh70, які зробили значний внесок під час весняно-літньої битви за Донбас та повернення окупованої Харківщини, та броньовані позашляховики Lince, які використовуються переважно на півдні.

Допомога Україні від Італії

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила президента України Володимира Зеленського у підтримці в боротьбі проти РФ. Зеленький запросив у Риму системи ППО SAMP-T, тому що захист неба зараз має "найбільший пріоритет". Але поки невідомо, чи погодиться Італія відправити цю техніку.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, 18 жовтня Рим надав Києву новий пакет військової допомоги, але що в нього увійшло, не повідомляється.

Всього Італія здійснила п'ять постачань партій техніки для ЗСУ. Інформація про зміст останніх пакетів військової допомоги публічно не поширювалася.

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