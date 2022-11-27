Кількість поранених та загиблих російських окупантів уточнюється.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження ворожого об’єкту в районі Сватового, де перебувало близько 70 окупантів.

"Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Також підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада - там перебували близько 70 військовослужбовців противника.

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"Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється", - йдеться у зведенні.

Крім того, за добу підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Війна в Україні - що відомо

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді й станом на 27 листопада втрати Росії в Україні перетнули психологічну позначну у 87 тисяч осіб. Зокрема, за минулу добу на нашій землі ліквідували ще близько 600 загарбників. У Генштабі зазначили, що найбільших втрат супротивники зазнали на Авдіївському, Лиманському і Бахмутському напрямках.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу також повідомлялося, що впродовж минулої доби на Донбасі Сили оборони України відбили ворожі атаки біля п'яти населених пунктів.

Також українські військові за останню добу завдали результативних ударів у Запорізькій області в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка.

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