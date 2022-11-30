На території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

Для поповнення втрат у війні, яку Росія розв'язала проти України, у РФ планують достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів.

"З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів РФ", - повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Також повідомляється, що на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

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"У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати", - йдеться у зведенні.

Втрати Росії у війні з Україною

За минулу добу Збройні сили України знищили близько півтисячі окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 88 тис. 880 осіб.

Володимир Зеленський заявив, що ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і "лише богу відомо скільки найманців".

Сьогодні внаслідок ураження ворожих підрозділів у Запорізькій області поранено близько 100 окупантів, знищено 5 одиниць військової техніки.