В результаті бойових дій на Бахмутському напрямку за два дні в Горлівку Донецької області доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, опублікованому у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат й на інших напрямках.
Зокрема, підтверджено вогневе ураження 1 грудня району зосередження живої сили противника на тимчасово окупованій території Запорізької області неподалік населеного пункту Кам’янське.
"Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер", - йдеться у зведенні.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Як відомо, біля Бахмута тривають жорстокі бої. У американському Інституті вивчення війни вважають, що загарбницькі війська не зможуть оточити місто.
Вчора у Генштабі повідомляли, що на Бахмутському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.
На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти хочуть повторити у Бахмуті сценарій, який був під час боїв за Сєвєродонецьк.
У Східному угрупованні військ називали Бахмут епіцентром головної битви за Україну.
Військовий експерт та директор Defense Express Сергій Згурець заявив, що наразі довкола міста триває типова війна на виснаження.