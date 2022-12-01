На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Ворог на Сватівському та Лиманському напрямках здійснюють інженерне обладнання лінії оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 06.00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні сказано, що на Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

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На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, а вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Також зазначають, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

"З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, противник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат", - повідомляє Генштаб.

В повідомленні сказано, що протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон.

В Генштабі наголошують, що зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

В повідомленні також сказано, що на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Також обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області.

В Генштабі зазначають, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. "Зафіксоване вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Раніше аналітики ISW вже повідомляли, що просунулися на південь від Бахмута, але оточити місто вони не зможуть. Незначні успіхи росіян, про які вони заявляють з такою гордістю, ніяк не змінюють ситуацію на фронті.

Після цього український захисник розповів про ситуації в Бахмуті. Він зазначив, що рашисти знищують місто, але захопити його все одно не можуть.

За словами Єрмака, РФ перекидає під Бахмут "зеків". Їх везуть без зброї, ніби "м'ясо".

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