Українська армія била по системах ППО і районах зосередження сил та техніки окупантів.

За добу на півдні українські військовослужбовці ліквідували 55 російських окупантів та знищили склади боєприпасів армії РФ.

Росіяни чотири рази атакували позиції Збройних сил України армійською авіацією, повідомляється на сторінці Оператиного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

У відповідь ЗСУ завдали 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження сил та техніки окупантів.

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Загалом українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Встановлено, що російська армія втратила: 55 осіб, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", два міномети та 9 одиниць авто-бронетехніки.

Крім того, знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат дорозвідуються.

Ситуація на півдні України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що українська армія продовжує тримати оборону та укріплюватися у Херсонській області.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що інформація про те, коли буде деокуповано Херсон, є засекреченою. За його даними, у місті залишилося приблизно 70 тисяч цивільних.

Раніше військовий експерт Олег Жданов казав, що окупанти не можуть перейти у наступ на Південнобузькому напрямку через успішні удари української авіації.

Як писав The New York Times, завдяки допомозі від партнерів українська армія отримала артилерійську перевагу на південному напрямку.

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