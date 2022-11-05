Усе, що окупанти підтягують у свої тили, ЗСУ досить добре проріджує. Із 3-5 снарядів, які загарбники привозять, на передові позиції потрапляє 1-2.

Більшість успішних ударів української авіації припадає на Південнобузький напрямок, а тому російські окупанти не можуть перейти у наступ на цій ділянці фронту.

Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі пояснив, що ЗСУ знищують всі резерви, техніку та зброю, які окупанти намагаються підтягнути.

"Російські війська сидять в обороні, і ті резерви, які вони намагаються підтягнути, ті матеріальні засоби, які вони намагаються привезти до лінії фронту, ми планомірно знищуємо нашою авіацією", - зазначив Жданов.

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Він нагадав, чим все закінчилось, коли у березні загарбники наступали на столицю "навмання", не маючи необхідного постачання палива та боєприпасів.

"Усе, що вони підтягують у свої тили, ми досить добре проріджуємо, в цьому наша перевага. Із 3-5 снарядів, які вони привозять, на передові позиції потрапляє 1-2. Їхня артилерія на сьогодні мовчить. Коли починає літати авіація — її одразу збивають. Настане той момент, коли їм нічим буде воювати, і почнеться відступ. Тоді ми підемо вперед", - підсумував експерт.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на півдні ЗСУ за добу завдали потужних ударів по об'єктах окупантів. За цей період вони виконали 167 вогневих завдань.

На думку аналітиків ISW, російські військові стикнулися з серйозними проблемами в Україні. Паралельно зі значними втратами особового складу, окупанти не можуть налагодити постачання важкої військової техніки.

4 листопада, ЗСУ показали відео ефектного знищення складів окупантів в одній з найгарячіших точок фронту.

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