Сили оборони знищили 39 ББМ, 66 артсистем та ще багато ворожої техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 721 день. Збройні сили України минулої доби, 13 лютого, ліквідували ще 1060 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні вже становлять 398 140 осіб.

Також було знищено багато ворожої техніки на фронті, зокрема:

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танків ‒ 6433 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39);

артилерійських систем – 9566 (+66);

РСЗВ – 984 (+3);

засоби ППО ‒ 671 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39);

спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).

Крім того, перетворили на брухт 332 літаки, 325 гелікоптерів, 1882 крилаті ракети, один підводний човен, а також 24 кораблі та катери.

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