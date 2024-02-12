На Таврійському напрямку за тиждень взяли в полон близько 25 окупантів, половину з них - за минулу добу.
Такі цифри оприлюднив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" збільшується й кількість російських полонених. Так, за останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятка окупантів. Половину з них - за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку", - зазначив він.
За інформацією Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб та 27 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 5 танків, 18 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 1 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також було нейтралізовано (посаджено) 122 дрони різних типів, зазначив Тарнавський.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Запорізькому напрямку українські воїни відбили штурм окупантів в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ЗСУ героїчно утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із цього плацдарму. Росіяни здійснили 1 безуспішну штурмову дію.
Загалом протягом минулої доби, 11 лютого, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше їх було на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.