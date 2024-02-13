Водночас російські загарбники завдали найбільше артилерійських та авіаударів у цьому році за одну добу.

На Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат з початку цього року. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Зусиллями мужніх воїнів Таврійського напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 645 осіб. Найбільше з початку року", - наголосив Тарнавський.

Водночас, за його словами, інтенсивність бойових дій зростає.

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"Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч - 1267. Те саме з авіаударами - їх зафіксовано 67", - відзначив бригадний генерал.

Втім, за його словами, українські захисники й захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках, завдаючи втрат окупантам.

Знищено чи пошкоджено 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи безпілотних літальних апаратів. Зокрема, це 5 танків, 17 бойових бронемашин, 8 артилерійських систем, 10 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також українськими силами ліквідовано 1 склад боєприпасів і ще 1 важливий об’єкт противника.

"Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї", - додав Тарнавський.

При цьому, на Авдіївському напрямку ще десяток загарбників узято в полон.

Втрати окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати окупантів за увесь час повномаштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року, орієнтовно склали вбитими 397 тис 080 загарбників, у тому числі 1090 осіб за минулу добу.

Російські загарбники проводять переважно м'ясні штурми біля Кринок на Херсонщині, бронетехніку майже не застосовують.

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