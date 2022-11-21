Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожий склад боєприпасів, зазначив Генштаб ЗСУ.

За добу авіація Сил оборони України завдала шість ударів по ворогу.

Три авіаудари було завдано по районах зосередження окупантів, а ще три - по ворожих позиціях зенітних ракетних комплексів, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти супротивника.

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Українські воїни наприкінці літа пішли у контрнаступ. Деокуповано вже майже всю Харківську та Миколаївську області, а також низку населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

З 1 листопада на півдні України наші воїни звільнили від супротивників близько 5 тисяч кв. км та приблизно 200 населених пунктів.

Станом на 20 листопада на українській землі ліквідовано 84 210 загарбників.

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