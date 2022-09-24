Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів.

Сьогодні підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах восьми населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Окупанти завдали п'ятьох ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Зазначається, що від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії.

На Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області; на Слобожанському - в районах Гоптівки, Стрілечої, Івашків, Олександрівки, Подолів, Куп'янська та Горохуватки.

На Краматорському напрямку - це Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ; на Бахмутському - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам'янське, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському - Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір'я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів безпілотників, додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 10 населених пунктів.

Втрати росіян в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 вересня загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).

Також зазначалось, що знищено ворожу техніку, у тому числі 956 (+6 за минулу добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі додали, що дані щодо втрат ворога уточнюються.

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