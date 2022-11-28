Противник продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Сили оборони України за тиждень знищили до 70% особового складу одного із підрозділів російських окупантів у Луганській області.

Як повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 28 листопада, противник продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині.

Але війська РФ зазнають колосальних втрат на полі бою. Так, лише один із російських підрозділів у Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу.

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Кожен метр Луганщини дається українським військам дуже важко. Як зазначив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, росіяни туди звозять дуже багато особового складу.

Станом на 14 листопада в Луганській області деокуповано 12 населених пунктів.

Росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, перегруповують війська задля посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському й Новопавлівському напрямках. Разом з тим, у відповідь українські захисники відбивають спроби загарбників РФ наступати та завдають їм втрат. Зокрема, відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області – місцеві морги переповнені "200-ми" загарбниками.

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