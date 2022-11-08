Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань.

За добу на півдні українські військовослужбовці ліквідували російську техніку та знищили склад боєприпасів.

Українська авіація завдала по російським військам 8 ударів, повідомляється на сторінці Оператиного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

2 з них припали по опорних пунктах, 4 по системах протиповітряної оборони та 2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

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Загалом ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 32 окупанти, зенітно-ракетний комплекс "Стріла", танк, 2 гармати-гаубиці, 8 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.

Відзначається, що противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

У Повітряних силах повідомляють, що зараз на південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії Збройних сил України. Останнім часом наші воїни часто збивають ворожу авіацію.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни не можуть перейти у наступ на Південнобузькому напрямку, оскільки туди припадає велика кількість успішних ударів української авіації.

Раніше у ОК "Південь" повідомляли, що росіяни продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій півдня.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк каже, що для утримання Херсона окупанти створюють нові рубежі оборони.

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