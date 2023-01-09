Українські захисники знищили ще один російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Центр" у соціальній мережі Facebook. "У другій половині дня 8 січня військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно", - йдеться у повідомленні.
За підтвердженими даними, здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
Втрати Росії в Україні
Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України 8 січня збили три безпілотники і три гелікоптери російських окупантів.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгення в Україні вже ліквідували 111 170 загарбників.
Нещодавно українські військовослужбовці оприлюдили фотографію з фронту на Бахмутському напрямку, на якій можна побачити великі втрати російської армії.
А у новорічну було завдано потужного удару по базі російських окупантів в ПТУ тимчасово окупованої Макіївки (Донецька область). Повідомлялося про сотні загиблих і поранених в результаті атаки.
У британській розвідці вважають, що до серйозних втрат в Макіївці міг привести непрофесіоналізм росіян.