Його знищили військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр".

Українські захисники знищили ще один російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Центр" у соціальній мережі Facebook. "У другій половині дня 8 січня військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно", - йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

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Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України 8 січня збили три безпілотники і три гелікоптери російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгення в Україні вже ліквідували 111 170 загарбників.

Нещодавно українські військовослужбовці оприлюдили фотографію з фронту на Бахмутському напрямку, на якій можна побачити великі втрати російської армії.

А у новорічну було завдано потужного удару по базі російських окупантів в ПТУ тимчасово окупованої Макіївки (Донецька область). Повідомлялося про сотні загиблих і поранених в результаті атаки.

У британській розвідці вважають, що до серйозних втрат в Макіївці міг привести непрофесіоналізм росіян.

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