Супротивник втратив, зокрема, ще три танки, зазначили у Генштабі.

Загальні бойові втрати Росії в Україні за минулу добу зросли на 430 загарбників.

Станом на неділю, 8 січня, в нашій державі вже ліквідовано 111 170 супротивників, повідомив Генштаб Збройних сил України.

За його даними, на нашій землі ліквідували ще три танки супротивника, п'ять бойових броньованих машин, п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, три одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спеціальної техніки.

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Ситуація на фронті - що треба знати сьогодні

Вранці 8 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни атакували наших воїнів у районах 16 населених пунктів, а також завдали по українській території дев'ять ракетних та три авіаційних удари.

За даними Генштабу, вороги ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Захисники України дають загарбникам гідну відсіч.

Станом на 7 січня загальні втрати РФ в Україні становили 110 тис. 740 супротивників.

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